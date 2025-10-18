O brasileiro Otávio Ataíde, ex-FC Porto, foi uma das grandes apostas do Paris FC no mercado de verão e está consciente do forte investimento do clube francês.

O negócio do defesa de 23 anos foi fechado por 17 milhões de euros, podendo chegar aos 20 milhões, mediante objetivos.

«Fui a contratação mais cara do Paris FC. Tenho esse peso. Ofereceram-me um projeto que daqui a um ano o clube estará num patamar bem superior ao que está agora. Vão chegar outros jogadores para ajudar. Também falaram que o Paris FC ambiciona chegar a uma competição europeia e que vão fazer um grupo para isso», começou por dizer em entrevista ao Globoesporte.

«Vejo a responsabilidade que me deram. Carrego um peso grande nisso, mas é um peso muito bom. Pela forma como me receberam, deixaram-me confortável para fazer o meu trabalho da melhor maneira possível, é incrível», completou.

Segundo dados do Sofascore, Otávio lidera a Ligue 1 em intervenções defensivas, com 46 cortes em apenas cinco jogos.

Sobre a adaptação a Paris, o defesa explicou que ainda está a aprender a falar francês, mas que se sente acolhido pelo grupo.

«Pela forma como o grupo me acolheu, como as pessoas do clube me acolheram, fizeram-me sentir importante... Eu não falo francês, entendo algumas coisas. Sinto-me um pouco preso, mas estou no processo de adaptação, dedico-me para aprender», partilhou.



O guarda-redes Kevin Trapp tem sido uma peça fundamental na integração de Otávio. «Ele fala português e a namorada é brasileira. Tem-me ajudado bastante, traduz o que os jogadores ou o treinador dizem. Temos uma afinidade maior. Quando cheguei, estava sozinho, sem conhecer ninguém, e passava tempo isolado no balneário ou no refeitório. Fiquei assim durante cerca de um mês, até chegar o Kevin.»

O Paris FC, de regresso à primeira divisão quase 50 anos depois, soma dez pontos em sete jornadas, com três vitórias, um empate e três derrotas, e ocupa o oitavo lugar. A equipa da capital francesa volta a entrar em campo no próximo domingo, em Lens.