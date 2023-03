Lionel Messi termina contrato com o PSG no final da temporada e as duas partes ainda não têm acordo para a renovação. A indefinição em torno do futuro do argentino levou o ex-internacional gaulês, Christophe Dugarry, a questionar as intenções do jogador.



«Nesta história quero ouvir as explicações de Messi. O que é que este rapaz quer? A certo ponto, preciso que fale, que se exprima, que venha ao "Rothen s'enflamme" e que nos explique que ama o PSG, que está feliz, que explique as exibições menos boas nas últimas semanas e que ainda acredita que tem pernas para dar o melhor» referiu, durante a participação no programa.



«Pelas suas exibições, não queres que ele renove. É óbvio. As exibições dele não estão à altura. Para que é que está aqui? Está aqui pelo marketing? Pelas camisolas? Pelas exibições?», questionou.



Messi, de 35 anos, cumpre a segunda temporada em Paris. Tem 18 golos e 17 assistências em 31 jogos.