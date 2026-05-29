Bryan Bergougnoux, treinador-adjunto do Havre e ex-jogador do Lyon, faleceu esta sexta-feira aos 43 anos.

Bryan Bergougnoux foi formado no Lyon onde, inclusive, conquistou três campeonatos (2002, 2004 e 2005). O médio prosseguiu a carreira em França ao serviço do Toulouse, onde ficou quatro temporadas. Em 2009 rumou a Itália para reforçar o Lecce, mas foi ao serviço do Thonon Évian, em 2019, que terminou a carreira.

Bryan Bergougnoux foi diagnosticado com cancro na parótida (um tipo raro de cancro na cabeça e pescoço) em 2023, mas optou por continuar a trabalhar. Atualmente era treinador-adjunto do Havre e, de acordo com a imprensa francesa, desmaiou enquanto se dirigia para o treino da equipa. Já no hospital, o antigo médio voltou a sentir-se mal, acabando por falecer no local.

Nas redes sociais, o Havre envia as condolências à família do técnico.