França: treinador-adjunto do Havre morre aos 43 anos
Bryan Bergougnoux desmaiou a caminho do treino, avança a imprensa francesa
Bryan Bergougnoux, treinador-adjunto do Havre e ex-jogador do Lyon, faleceu esta sexta-feira aos 43 anos.
Bryan Bergougnoux foi formado no Lyon onde, inclusive, conquistou três campeonatos (2002, 2004 e 2005). O médio prosseguiu a carreira em França ao serviço do Toulouse, onde ficou quatro temporadas. Em 2009 rumou a Itália para reforçar o Lecce, mas foi ao serviço do Thonon Évian, em 2019, que terminou a carreira.
Bryan Bergougnoux foi diagnosticado com cancro na parótida (um tipo raro de cancro na cabeça e pescoço) em 2023, mas optou por continuar a trabalhar. Atualmente era treinador-adjunto do Havre e, de acordo com a imprensa francesa, desmaiou enquanto se dirigia para o treino da equipa. Já no hospital, o antigo médio voltou a sentir-se mal, acabando por falecer no local.
Nas redes sociais, o Havre envia as condolências à família do técnico.
L’Olympique Lyonnais a appris avec une immense tristesse le décès de l’enfant du club, Bryan Bergougnoux.
Le club est sous le choc face à cette terrible nouvelle et adresse ses plus sincères pensées à sa famille, à ses proches ainsi qu’à tous ceux qui l’ont connu et aimé.… pic.twitter.com/mJecuJrqoE
— Olympique Lyonnais (@OL) May 29, 2026
C'est avec une tristesse infinie que le HAC a appris le décès de Bryan Bergougnoux.— Havre Athletic Club ⚽️ (@HAC_Foot) May 29, 2026
Adjoint de Didier Digard, Bryan est décédé ce vendredi à l'âge de 43 ans.
À sa famille, à ses proches, le HAC présente toutes ses condoléances.