Jérémy Mathieu, antigo jogador do Sporting, concedeu uma entrevista à Bein Sports France, onde abordou o jogo entre o PSG e a Real Sociedad.

Em declarações ao canal francês, o ex-defesa deixou duras críticas a Luis Enrique, treinador dos parisienses, com quem se cruzou no Barcelona.

«Diria que a nossa experiência foi uma mistura. Foi ele quem me quis e encontrámo-nos secretamente para assinar contrato. Ele é um treinador que não fala muito contigo, que não te passa muita confiança. Jogo com muita confiança e às vezes fiz bons jogos e depois fiquei no banco. Então, na verdade, eu precisava de continuidade. Foi isso que eu não percebi. Mas ele nunca me explicou porquê. Talvez ele não tenha tido tempo, não sei», disse.

Mathieu foi titular nas duas primeiras épocas no Barcelona, mas na terceira temporada foi relegado para suplentes sem nunca saber os motivos.

«Talvez ele funcione assim. Não, não sei porquê, acho que é assim que Luis Enrique funciona. É assim que ele é. Um problema em Paris? Talvez. Depois, a sua maneira de ser e de fazer as coisas mudou? Não sei. Foi assim para nós no Barça e no final passei mal», admitiu.

Mathieu deixou o Barcelona em 2017 e rumou ao Sporting, onde ficou até 2020, altura em que fez uma pausa na carreira. Entre 2021 e 2023 jogou nos escalões inferiores franceses, antes de colocar um ponto final na carreira de futebolista.