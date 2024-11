A Federação Francesa de Futebol (FPF) rejeitou o recurso do PSG no âmbito do diferendo com Mbappé, confirmando a decisão inicial da Liga francesa. Dessa forma, o clube parisiense tem de pagar ao avançado 55 milhões de euros referente a prémios e salários.



O campeão gaulês pode ainda recorrer para o Comité Nacional Olímpico e Desportivo (CNOSF).



Os valores reclamados pelo capitão da seleção de França correspondem ao cumprimento do acordo fechado no momento em que o clube renovou com o jogador em maio de 2022.

O PSG considera, no entanto, que Kylian Mbappé comprometeu-se com Naser Al Khelaiffi, proprietário do clube, a renunciar aos valores em causa, em agosto de 2023, lembrando que o próprio jogador reconheceu a existência desse acordo em declarações posteriores a janeiro de 2024.