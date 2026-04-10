Paulo Fonseca aproveitou a antevisão ao jogo frente ao Lorient para deixar algumas críticas ao momento de forma de Endrick e elogiar Afonso Moreira, jogador que considera «corajoso».

«Não estou satisfeito com o desempenho de Endrick. Ele estava cansado das viagens que fez na pausa de seleções. No entanto, acho que ele precisa melhorar porque espero mais dele, a equipa precisa disso. O Endrick precisa de estar mais disponível e tem de trabalhar mais», começou por dizer.

O treinador português fez, ainda, vários elogios a Afonso Moreira, recordando que o ex-Sporting, até há pouco tempo, jogava na terceira divisão portuguesa.

«Neste momento dependemos de um jogador que, não há muito tempo, jogava na terceira divisão portuguesa. O Afonso? Esse sim tem coragem, por isso os outros têm de fazer o mesmo. Ele tem uma energia incrível e é forte no um contra um», acrescentou.

Todavia, Paulo Fonseca relembra que o jovem avançado ainda tem muito para evoluir.

«As suas decisões ainda não são boas nos últimos 30 metros e tem de melhorar nisso, mas ainda é jovem», concluiu.

O Lyon, recorde-se, teve um belo início de temporada, no entanto os últimos jogos não têm corrido de feição para a formação francesa, que não vence há nove jogos.

Atualmente, a turma de Paulo Fonseca ocupa o sexto lugar da liga francesa, com 48 pontos.