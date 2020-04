Cesc Fàbregas revelou que a sua bisavó, de 95 anos, recuperou de Covid-19.



«Superou o coronavírus aos 95 anos. Ontem testou negativo! A minha bisavó é uma super-heroína, mas nada disto seria possível sem ajuda de todos os enfermeiros e médicos que estão a deixar a sua vida em todos os momentos para que possamos ficar melhor e viver um pouco melhor durante estes tempos tão difíceis. Obrigado a todos as pessoas do Remei de Arenys de Munt [em Barcelona] pelo sacrifício tão grande que fazem por estas pessoas idosas. Todo o nosso respeito! Nada é impossível. Obrigado», escreveu o jogador do Mónaco nas redes sociais, juntamente com a foto da bisavó.

Ha superado el coronavirus con 95 años. ¡Ayer el test salió negativo! Mi bisabuela es una superherína, pero nada de esto sería posible sin la ayuda de todxs lxs enfermerxs y doctorxs que se están dejando la vida en cada instante para que todos/as podamos estar mejor y pic.twitter.com/vjoZMOhd3X — Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) April 29, 2020