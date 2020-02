Neymar não esteve disponível para a receção do PSG ao Lyon devido a lesão, mas assistiu ao jogo no Parque dos Príncipes. O internacional brasileiro surgiu no estádio vestido com um colete a fazer lembrar o de um segurança de recintos desportivos.



Quem não perdeu a oportunidade para gozar com o colega foi Thiago Silva. O capitão dos parisienses divulgou uma foto de Neymar nas redes sociais.



«O meu carro avariou, chamei o reboque e olhem quem veio», escreveu o defesa.











Foi assim que Neymar chegou ao estádio: