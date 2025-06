Horas depois da conquista inédita da Liga dos Campeões, os adeptos do Paris Saint-Germain voltaram a sair à rua, mas desta vez para festejar com a equipa.

Os jogadores percorreram as ruas da cidade no topo de um autocarro e viveram momentos de comunhão com os adeptos, que viram pela primeira vez a taça.

Depois da passagem pelos Campos Elísios, o plantel parisiense foi recebido no Palácio do Eliseu por Emmanuel Macron. O presidente francês discursou perante os campeões europeus e recebeu uma camisola do clube.

A festa vai terminar no Parque dos Príncipes, que tem um palco montado.

Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos, que falharam o primeiro treino da Seleção, mostraram-se bem animados nos festejos.