Quase 80 pessoas foram detidas durante os festejos do Paris Saint-Germain pela conquista da Liga dos Campeões. As detenções ocorreram no domingo, anunciou o diretor da polícia de Paris.

Laurent Nuñez afirmou à RTL que foram detidas 79 pessoas só no domingo e a maioria não eram adeptas do PSG, mas tinham a intenção de causar danos durante os festejos. O responsável da polícia parisiense referiu que o número de detenções registado é «totalmente inédito».

De sábado para domingo também foram detidas 563 pessoas, das quais 491 em Paris, e 307 pessoas ainda continuam detidas. Durante os festejos houve centenas de carros incendiados e lojas destruídas.

Os festejos da primeira Champions conquistada pelo PSG ficaram marcados pelas mortes de um jovem de 17 anos, esfaqueado em Dax, e de uma pessoa de 20 anos em Paris.

Depois da vitória em Munique, o plantel do PSG com os portugueses Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos, foi recebido por mais de cem mil pessoas festa nos Campos Elísios.