Há 18 min
Antoine Kombouaré é o novo treinador do Paris FC, atual 15.º classificado da Ligue 1, após a saída de Stéphane Gilli, que estava há seis jogos sem vencer (quatro empates e duas derrotas).
O clube parisiense anunciou oficialmente a mudança em comunicado divulgado na tarde deste domingo. O bilionário Antoine Arnault, dono do clube, destaca a «experiência» de Kombouaré.
Demitido pelo Nantes em maio de 2025 (e substituído pelo português Luís Castro), Kombouaré (62 anos) assumirá o seu novo cargo na segunda-feira. Assinou um contrato de 18 meses com o clube recém-promovido.
Le Paris FC annonce la nomination d'Antoine Kombouaré au poste d'entraîneur de l'équipe première.— Paris FC (@ParisFC) February 22, 2026
Communiqué officiel ⤵️
🔗 https://t.co/WqBfPAVFPT pic.twitter.com/VHSQFpIFwm
