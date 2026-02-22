Antoine Kombouaré é o novo treinador do Paris FC, atual 15.º classificado da Ligue 1, após a saída de Stéphane Gilli, que estava há seis jogos sem vencer (quatro empates e duas derrotas).

O clube parisiense anunciou oficialmente a mudança em comunicado divulgado na tarde deste domingo. O bilionário Antoine Arnault, dono do clube, destaca a «experiência» de Kombouaré.

Demitido pelo Nantes em maio de 2025 (e substituído pelo português Luís Castro), Kombouaré (62 anos) assumirá o seu novo cargo na segunda-feira. Assinou um contrato de 18 meses com o clube recém-promovido.

