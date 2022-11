O árbitro da liga francesa, Johan Hamel, morreu aos 42 anos, anunciou esta quarta-feira o Sindicato dos Árbitros de Elite de Futebol (SAFE), num comunicado na rede social Twitter.

De acordo com o jornal L'Equipe, o árbitro não resistiu a um AVC sofrido durante um treino.

Johan Hamel era árbitro no campeonato francês desde 2016, tendo dirigido 135 jogos. No último domingo, esteve como auxiliar do VAR no encontro entre PSG e Auxerre.

Nas redes sociais, os clubes gauleses têm manifestado as suas condolências.