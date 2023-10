O jogo entre Lyon e Marselha, marcado para este domingo foi adiado, na sequência do apedrejamento do autocarro da equipa visitante à chegada ao estádio.

As imagens do momento em que o veículo estaciona, já no interior do estádio, são elucidativas: um dos vidros laterais está partido, vê-se um saco com manchas de sangue e o treinador do OL, o italiano Fabio Grosso, chega com um ferimento na cabeça e tem de ser assistido pelos médicos.

Pelo menos um dos autocarros com adeptos do Lyon também foi atingido por objetos e ficou com diversos vidros partidos, apesar do reforço policial anunciado para as ruas de Marselha e as imediações do estádio.

Havia imensos adeptos aglomerados no exterior do estádio e foi, de imediato, levantada a hipótese de o jogo ser adiado.

As primeiras informações diziam que os jogadores do Lyon pretendiam jogar, apesar do ataque de que foram alvo.

O treinador do Marselha, o italiano Gennaro Gattuso, encontrou-se com o seu compatriota e antigo colega de selação italiana, Fabio Grosso.

Foi acompanhado pelo presidente do clube, o espanhol Pablo Longoria e por Jean-Pierre Papin, membro da direção do OM, para discutir a situação.

O 'gabinte de crise' incluiu dirigentes dos dois clubes e a equipa de arbitragem. As autoridades policiais e desportivas francesas acompanharam a situação.

Finalmente, à hora prevista para o início do jogo soube-se que a partida não seria jogada este domingo.

🤕Fabio Grosso touché au visage après le caillassage du bus lyonnais… #OMOL



Bon rétablissement à lui… Honte à nous… pic.twitter.com/GbcUcEEjfc — Champ1OM (@champ1om) October 29, 2023