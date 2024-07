O Bordéus comunicou à Federação Francesa de Futebol (FFF) a intenção de abandonar o estatuto de profissional, depois de ver confirmada a despromoção à terceira divisão.

Assim, os jogadores que integravam o plantel do Bordéus vão ter os contratos rescindidos automaticamente e poderão assinar a custo zero por outra equipa. O emblema francês também vai perder o centro de formação.

O futuro do Bordéus ainda é uma incógnita. O clube poderá competir no terceiro escalão ou até ter de fechar portas.

Recorde-se que não foi possível chegar a acordo com o grupo norte-americano Fenway Sports Group (FSG) para a compra do clube e, assim, conseguir 40 milhões de euros para sanear as contas e ter orçamento para competir na Ligue 2.

O Bordéus, clube pelo qual passaram futebolistas como, Zinedine Zidane, Chalana e Pauleta, e treinadores como Paulo Sousa e Toni, tinha o estatuto de profissional desde 1937.

Refira-se ainda que Gerárd López, proprietário do Bordéus, é o acionista maioritário da SAD do Boavista.