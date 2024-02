Esta pode muito bem ser uma das histórias mais bonitas do futebol europeu. O sensacional Brest sobreviveu a uma expulsão e venceu o Marselha (1-0), em jogo da 22.ª ronda da Ligue 1, e subiu (imagine-se) ao segundo lugar.



A equipa de Eric Roy foi superior na primeira metade e teve a primeira oportunidade por intermédio do luso-francês Mathias Pereira Lage. A última chance da primeira metade também pertenceu ao internacional jovem português que permitiu a defesa de Rúben Blanco.



O Brest ficou em dificuldades à passagem do minuto 60 quando Steve Mounie foi expulso com o cartão vermelho direto. Apesar da vantagem numérica, o Marselha não conseguiu criar grandes oportunidades de golo - a excepção foi um remate de Aubameyang para as mãos de Coudert.



A dois minutos dos 90, Pierre Lees-Melou recuperou a bola à entrada da área do Marselha, ultrapassou um adversário e rematou cruzado para o fundo da baliza de Blanco, fazendo «explodir» de alegria o Francis-Le Blé.



O Brest venceu e aproveitou a derrota do Nice com o Lyon para se isolar no segundo lugar da tabela classificativa. Por sua vez, o Marselha é 9.º com 30 pontos e está a seis do Lens, a primeira equipa em zona de apuramento para as competições europeias.



Classificação da Ligue 1