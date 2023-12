O Brest continua a afirmar-se como a grande surpresa da liga francesa, vencendo jogos e subindo na tabela.

Este domingo foi a Nantes impor-se por 2-0, graças aos golos de Hugo Magnetti, aos 49 minutos, e de Steve Mounié, aos 57.

O guarda-redes Marco Bizot também teve algumas boas intervenções, que contribuíram para manter a baliza da equipa da Bretanha inviolada.

O português Mathias Pereira Lage entrou aos 64 minutos, para o lugar de Del Castillo.

O Brest chegou ao quarto lugar da Ligue 1, com 28 pontos, menos dois do que o Mónaco, que é terceiro classificado. Ainda pode, no entanto, ser passado pelo Lille, de Paulo Fonseca, que encerra a jornada frente ao PSG.

O Nantes é décimo, com 18 pontos.