Kylian Mbappé e Camavinga foram dispensados da seleção francesa por lesão. Os jogadores do Real Madrid regressam mais cedo ao clube, para serem reavaliados e iniciarem os trabalhos de recuperação.

Eduardo Camavinga foi o primeiro a apresentar problemas físicos. O médio do Real Madrid sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda que o afastou desde logo do jogo frente à Ucrânia. O jogador nem chegou a treinar com o restante grupo.

Mbappé por sua vez, ainda jogou e inclusive bisou na goleada por 4-0 frente aos ucranianos, numa partida que carimbou a presença dos franceses no Mundial de 2026. Todavia, esta manhã a federação Francesa (FFF) emitiu um comunicado no qual anunciou que o avançado não integra a lista de convocados para o jogo frente ao Azerbaijão.

«Kylian Mbappé ainda apresenta inflamação no tornozelo direito, o que requer exames adicionais. Ele realizará esses exames hoje em Madri», pode ler-se na nota da FFF.

No mesmo documento foi confirmada a dispensa de Camavinga e Manu Koné, afastado do próximo devido a suspensão por acumulação de cartões amarelos.

Mbappé e Camavinga juntam-se ao compatriota Tchouaméni, que já havia falhado a convocatória da seleção por lesão, na lista de baixas do Real Madrid.

Enquanto Tchouaméni deverá continuar afastado dos relvados por mais duas semanas, Camavinga, segundo a imprensa espanhola, estará disponível para a visita ao Elche.