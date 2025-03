Com Gonçalo Ramos a marcar, o PSG, líder invicto da Liga francesa, somou a sexta vitória seguida na prova ao bater o Rennes, fora de portas, por 4-1.

Depois de um jogo em que embateram contra o muro erguido por Alisson na baliza do Liverpool, para a Champions, os parisienses não demoraram a desfazer o nulo na casa do Rennes.

Aos 27 minutos, Barcola, desmarcado por Desire Doué, apontou o 1-0, vantagem que seria ampliada, no início da segunda parte, pelo português Gonçalo Ramos.

Porém, na resposta, Lilian Brassier encurtou a diferença para a margem mínima, reabrindo a partida.

Nuno Mendes e Vitinha não demoraram a ser lançados no jogo por Luis Enrique, que apostou em João Neves e Gonçalo Ramos no onze inicial, mas o PSG mostrou dificuldades em suster o maior ímpeto do 11.º classificado da Ligue 1, que criou alguns problemas ao guardião russo Safanov.

Na outra baliza, Ousmane Dembelé protagonizou uma perdida incrível, com a baliza deserta, ainda que o passe atrasado de Kvaratskhelia possa servir de atenuante para o internacional francês.

A dupla teve uma segunda oportunidade, em cima do minuto 90, e aí Dembelé não perdoou. O melhor marcador do campeonato gaulês bisou pouco depois, fechando as contas do encontro em 4-1.

O PSG segue, tranquilo, no comando da Liga francesa, agora com 65 pontos. Já o Rennes mantém-se a meio da tabela, com 29.