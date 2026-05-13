O Le Mans está oficialmente promovido à Liga francesa de futebol na próxima época, depois de o clube treinado pelo luso-francês Patrick Videira ter visto confirmada, esta quarta-feira, a vitória frente ao Bastia, no sábado, por 2-0.

O encontro disputado no Estádio Armand Cesari, na ilha de Córsega, foi suspenso após o segundo golo do Le Mans, apontado por Milan Robin, aos 90+1 minutos, depois de Erwan Colas ter inaugurado o marcador, aos 16 minutos.

Esta quarta-feira, o comité disciplinar da Liga Profissional de Futebol francesa decidiu homologar o resultado, permitindo ao clube voltar à elite do futebol gaulês 16 anos depois.

O Le Mans garante o segundo posto da Ligue 2 com 62 pontos, menos cinco do que o campeão Troyes, que já tinha assegurado a subida ao principal escalão.

Já o Saint-Étienne terminou no terceiro posto com 60 pontos e vai disputar o play-off de acesso à Ligue 1.

Em sentido inverso, o Bastia foi relegado para a terceira divisão, tendo ainda recebido uma suspensão de dois jogos no Estádio Armand-Cesari.