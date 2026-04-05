A vida continua difícil para o Lyon, de Paulo Fonseca, na Liga francesa, para a qual não vence há quase dois meses. Em Angers, não foi além de um nulo, resultado que deixa o quinto lugar em sério risco.

Afonso Moreira cumpriu todos os minutos no ataque do Olympique, que apesar de ter tido maior volume ofensivo, não criou ocasiões por aí além para chegar ao triunfo. Nem uma reta final mais forte mudou o destino do encontro.

Depois de ter sido afastado da Liga Europa pelo Celta de Vigo, o Lyon somou o sexto jogo consecutivo sem vencer no campeonato. Passa a somar 48 pontos e pode ser ultrapassado na quinta posição pelo Mónaco, em caso de triunfo dos monegascos frente ao Marselha, este domingo (19h45).

Quanto ao Angers somou um precioso ponto na luta pela manutenção, chegando aos 33. Tem 11 pontos de vantagem para a primeira equipa abaixo da “linha de água”, o Auxerre, que este domingo (16h15) visita o Le Havre num duelo de “aflitos”.