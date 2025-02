O Mónaco deu, este sábado, um passo atrás na luta pelos lugares de acesso à Liga dos Campeões. Depois do empate (3-3) com o Benfica no Estádio da Luz, os monegascos perderam por 2-1 na visita ao Lille, em jogo da 23.ª jornada da liga francesa.

Sem portugueses – Tiago Santos está lesionado e André Gomes não saiu do banco – os anfitriões adiantaram-se aos 22 minutos, com um remate cruzado de Haraldsson. Nos festejos, o islandês replicou a celebração de Cristiano Ronaldo.

Haraldsson viria a bisar ainda antes do intervalo, aos 42 minutos, depois de uma falha incrível da defesa monegasca, em zona recuada.

Em tempo de descontos da primeira parte, o japonês Takumi Minamino (45+1m) reduziu para os visitantes.

Contudo, o marcador não voltou a mexer e este resultado permite ao Lille chegar ao terceiro lugar, com 41 pontos, ultrapassando o Mónaco, que caiu para quinto (40 pontos), já fora da zona de apuramento para a Champions.