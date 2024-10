Kylian Mbappé não está convocados para os jogos da seleção francesa de outubro, frente a Israel e Bélgica, a contar para a Liga das Nações.

A ausência do avançado do Real Madrid é a principal novidade da lista de Didier Deschamps, a qual também já não conta com Antoine Griezmann, ele que se retirou dos compromissos internacionais.

Mbappé, refira-se, lesionou-se frente ao Alavés e falhou o empate do Real no dérbi de Madrid, frente ao Atlético, no domingo. Esta quarta-feira, na derrota com o Lille, foi suplente utilizado.

«Falei com o Kylian. Ele tem um problema [físico], mas não é sério. No entanto, não estou aqui para correr riscos, por isso o Mbappé não está na convocatória», justificou o selecionador gaulês, em conferência de imprensa.

Sobre a retirada de Griezmann da seleção, Deschamps confessou que a decisão do jogador do Atlético de Madrid já estava a ser pensada há muito tempo.

«O Griezmann está a chegar a uma idade em que há cansaço físico e psicológico. Ele tomou esta decisão e está segura dela, no sentido de que não é constrangida ou forçada. Não aconteceu em dois dias, ele já estava a pensar nisso na última competição [Euro 2024].»