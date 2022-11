O defesa do Mónaco Axel Disasi foi chamado por Didier Deschamps para substituir Presnel Kimpembe nos convocados da seleção francesa para o Mundial2022. Apesar da felicidade pelo momento, o jogador de 24 anos tem sido muito criticado por estar envolvido na lesão do jogador do Marselha, Amine Harit, que deverá falhar a competição pela seleção de Marrocos.

Neste domingo, no encontro entre monegascos e marselheses, Disasi atingiu Harit, causando uma lesão nos ligamentos cruzados do joelho esquerdo do marroquino.

As declarações de Axel Disasi no final do encontro geraram ainda mais polémica, ao desvalorizar o choque com o jogador do Marselha.

«Não foi falta. Nós não dançamos, isto é futebol, é um desporto de contacto», afirmou Disasi nas entrevistas rápidas após o final do jogo.