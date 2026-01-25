França: Endrick imparável na goleada do Lyon
Equipa de Paulo Fonseca soma o oitavo triunfo consecutivo
Lyon vence na deslocação ao reduto do Metz por 5-2 e continua na luta pelo pódio francês. Endrick apontou um hat-trick na partida e mantém boa forma aos comandos de Paulo Fonseca.
Na deslocação ao Stade Saint-Symphorien, o Lyon entrou a todos o gás e aos 32 minutos já vencia por 3-0, com golos de Endrick (11m), Ruben Kluivert (16m) e Tyler Morton (32m). O Metz reagiu aos 34 minutos, através de Koffi Kouao, que reduziu para 3-1.
Apesar do alento que o golo deu à equipa da casa, Endrick, que está emprestado pelo Real Madrid, voltou a marcar e fez o bis na partida aos 45 minutos.
Veja os golos do avançado brasileiro:
Na segunda parte, o Metz voltou a reduzir o marcador para 4-2 com golo de Habib Diallo, contudo, tal como aconteceu na primeira parte, Endrick respondeu à investida da equipa da casa e fechou o resultado, após converter uma grande penalidade, em 5-2 ao minuto 87. O avançado brasileiro apontou, desta feita, o primeiro hat-trick ao serviço do Lyon.
Com este triunfo, a equipa de Paulo Fonseca mantém o terceiro lugar, com 38 pontos. Já o Metz soma 12 pontos na última posição da tabela classificativa.
Noutros resultados, o Nice venceu o Nantes por 4-1, o Toulouse bateu o Brest por 2-0. Já o Paris FC, de Otávio Ataíde, não foi além de um empate a zero frente ao Angers.