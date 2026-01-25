França: Estrasburgo goleia na casa de um Lille em queda livre
Martial Godo bisou no 4-1 do Racing, no jogo que fechou a 19.ª jornada da Ligue 1
Crise instalada no Lille, que este domingo caiu com estrondo, em casa, frente ao Estrasburgo (4-1), tendo somado a terceira derrota consecutiva na Liga francesa, a quinta se juntarmos todas as competições.
Com o lateral-direito Tiago Santos no onze inicial - Félix Correia entrou na parte final -, o Lille viveu um período terrível entre os minutos 25 e 26, período em que o Estrasburgo marcou por duas vezes. Joaquín Panichelli inaugurou o marcador e assistiu Julio Enciso para o segundo.
Os adeptos dos Les Dogues responderam com assobios, mas não conseguiram despertar a equipa. Aproveitaram os visitantes para, depois de Panichelli ter acertado no ferro (40m), completarem a goleada com um bis de Martial Godo (58 e 72m).
O médio português Rafael Luís entrou no Estrasburgo aos 76 minutos e o Lille reduziu no período de compensação, por Matias Fernandez-Pardo (90+3m).
O resultado do jogo que fechou a 19.ª jornada da Ligue 1 deixa as duas equipas separadas por apenas dois pontos, com vantagem para o Lille, quinto classificado com 32 pontos, enquanto o Estrasburgo é sétimo com 30.