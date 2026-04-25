Ao vencer o Auxerre, por 3-2, na 31.ª jornada da Liga francesa, o Lyon, de Paulo Fonseca, reforçou a candidatura ao pódio da tabela, que garante uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões, que o Olympique não disputa desde a temporada 2019/2020.

O português Afonso Moreira voltou a ser titular no ataque dos Les Gones, mas coube a um ex-Benfica desempenhar o papel principal no triunfo deste sábado.

Roman Yaremchuk bisou com duas finalizações oportunas (19 e 71m), tendo Corentin Tolisso apontado o restante golo do Lyon, aos 66 minutos. Pelo meio, Endrick ainda acertou no ferro da baliza adversária, em cima do intervalo.

O Auxerre, com o ex-FC Porto, Danny Namaso, a titular, foi capaz, ainda assim, de anular a primeira desvantagem no marcador, por Sinaly Diomandé (35m), na sequência de uma atrapalhação entre Abner Vinícius e Clinton Mata, e reduziu para a margem mínima perto do minuto 90, com um remate de longe de Bryan Okoh.

A terceira vitória consecutiva no campeonato isola, à condição, o Lyon na terceira posição da Ligue 1, com 57 pontos, ficando à espera do que faz o Lille, no domingo, frente ao Paris FC. Já o Auxerre mantém no 16.º lugar, que dá acesso ao play-off de manutenção, com 25 pontos.