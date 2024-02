O Lyon apurou-se esta quarta-feira para os quartos de final da Taça de França, ao vencer na receção ao Lille, por 2-1.

Sem Anthony Lopes, no banco, a formação da casa adiantou-se no marcador a cinco minutos do intervalo, com um golo de Gift Orban, servido por Rayan Cherki.

No início do segundo tempo, Cherki vestiu antes a pele de goleador e fez o 2-0 aos 47 minutos.

O Lille, de Paulo Fonseca, não demorou a reagir: Alexsandro, antigo defesa do Desp. Chaves, do Amora e do Praiense, reduziu aos 53 minutos, assistido por Zhegrova.

No entanto, a reação ficou-se por aí: Fonseca ainda lançou Tiago Morais aos 71 minutos – Tiago Santos foi titular e Rafael Fernandes não saiu do banco –, mas não evitou o desaire.