França: Félix Correia marca no triunfo do Lille sobre o Lens
Com este triunfo, o PSG pode ficar a sete pontos de vantagem se vencer
O Lille bateu e dominou, talvez de forma surpreendente, o Lens neste sábado. Em jogo da 28.ª jornada da Liga francesa, os 'dogues' venceram por 3-0 e tiveram ascendente na partida.
O islandês Haraldsson fez o primeiro golo do encontro aos 44 minutos. Na segunda parte, o extremo português Félix Correia fez o 2-0 e marcou o quarto golo da época na Ligue 1, a primeira em que atua pelo clube. Um golo já com a baliza aberta.
O jovem espanhol Fernandez-Pardo fez o 3-0 final de grande penalidade, com toda a calma, aos 58m.
O Lille soma mais três pontos, soma 50, ultrapassa à condição o Marselha e fica em terceiro lugar. Vence o segundo classificado Lens, que soma 59. O PSG fica com passadeira vermelha para o título, ficando a sete pontos de distância se vencer no encontro que lhe falta.