Christophe Galtier, antigo treinador do Paris Saint-Germain e agora ao serviço do Al Duhail, foi absolvido esta quinta-feira dos crimes de assédio moral e discriminação, pelo Tribunal Criminal de Nice.

O procurador Damien Martinelli pediu, durante o julgamento, uma pena de prisão suspensa de um ano, além de uma multa de 45 mil euros. Por sua vez, o técnico de 57 anos defendeu-se das acusações, tendo garantido que «não era racista» e que «caiu em armadilhas», segundo o L’Equipe. A sentença proferida esta quinta-feira, por fim, ilibou o antigo treinador do PSG.

O caso surgiu no passado mês de abril, quando o jornalista Romain Molina revelou, na RMC Sport, o conteúdo de um e-mail alegadamente enviado pelo antigo diretor desportivo do Nice à INEOS, proprietária do clube da Riviera, em junho do ano passado, onde acusou Galtier de ter comportamentos racistas.

Entre outras palavras, o atual treinador de Rúben Semedo teria dito que o Nice «não podia ter tantos negros e muçulmanos na equipa», tendo em conta a realidade da cidade.