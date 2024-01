O PSG aplicou uma goleada das antigas nos 32 avos de final da Taça de França. O campeão francês «dizimou» o modesto Revel (9-0) numa partida em que Gonçalo Ramos voltou aos golos.



O clube amador tinha pela frente um exercício de resistência tamanha a diferença de qualidade em comparação com o oponente deste domingo. Luis Enrique apresentou uma equipa inicial com várias alterações: além de Ramos, também o ex-Benfica Ndour e o novo reforço Beraldo jogaram de início. Danilo também foi titular assim como Ugarte enquanto Vitinha não saiu do banco de suplentes.



Apesar das alterações, há um mundo de distância entre os dois emblemas e o PSG não teve quaisquer dificuldades para bater o Revel. Aos 16 minutos, Mbappé abriu o marcador e deixou o campeão gaulês ainda mais confortável na partida.



O conjunto que milita na sexta divisão do futebol francês quebrou em absoluto aos 38 minutos com o autogolo de N'Guessan. Asensio assinou o 3-0 aos 43 minutos e depois assistiu de forma genial (cm o calcanhar) Mbappé para o bis.



O PSG não tirou o pé do acelerador e chegou ao quinto golo por Mbappé (terceiro da conta pessoal).





Logo de seguida, Luis Enrique lançou em campo Ethan Mbappé e foi já com o irmão de Kylian que Gonçalo Ramos se reencontrou com os golos. O internacional português tratou de transformar em golo uma grande penalidade que ele próprio conquistou - não marcava desde 24 de novembro.



Foi já sem Ramos em campo que o PSG marcou mais três golos. Kolo Muani bisou (o segundo golo foi a passe de Danilo) e o ex-Benfica Cher Ndour estreou-se a marcar com um belo pontapé de fora da área.



9-0 e muito pouco para contar.