VÍDEO: Gonçalo Ramos marca no difícil triunfo do PSG na casa do último
Parisienses vencem o Metz por 3-2 num jogo com bons golos e incerteza no resultado até ao apito final
Nas vésperas de defrontar o Flamengo, no Qatar, para a final da Taça Intercontinental, o PSG “picou o ponto” na Liga francesa ao derrotar o Metz por 3-1, resultado que foi aberto pelo internacional luso Gonçalo Ramos.
O avançado foi um dos dois portugueses no onze inicial dos parisienses, a par de Vitinha, e dispôs de um conjunto de boas oportunidades, além do golo que apontou aos 31 minutos, para deixar uma marca mais forte no jogo.
Gonçalo Ramos de cabeça a inaugurar o marcador 🔫#sporttvportugal #LIGUE1naSPORTTV #Ligue1 #Metz #PSG pic.twitter.com/n4ebM7rVeR— sport tv (@sporttvportugal) December 13, 2025
Aos 38 minutos, o internacional sub-20 francês, Quentin Ndjantou, estreou-se a marcar pela equipa principal do PSG e tudo parecia encaminhar-se para uma noite tranquila do campeão francês na casa do “lanterna vermelha”.
Mbaye serviu Ndjantou desta forma ✨#sporttvportugal #LIGUE1naSPORTTV #Ligue1 #Metz #PSG pic.twitter.com/bDzlca0K3m— sport tv (@sporttvportugal) December 13, 2025
Só que, ainda antes do intervalo, Dominguet relançou o Metz no jogo com um bom golo, ainda que num lance muito facilitado pela defesa parisiense, sobretudo por Fabián Ruiz, que já não veio para a segunda parte, sendo substituído por Doué.
O internacional francês acabaria mesmo por fazer o 3-1 aos 63 minutos, depois de o Metz ter ameaçado o empate num par de situações, desperdiçadas por Diallo (falhou o remate na cara de Safanov aos 58 minutos) e Kouao (obrigou o guarda-redes adversário a uma defesa apertada aos 62 minutos).
Frieza total de Désire Doué 🧊#sporttvportugal #LIGUE1naSPORTTV #Ligue1 #Metz #PSG pic.twitter.com/Hjji7hoaQc— sport tv (@sporttvportugal) December 13, 2025
O PSG chegou até a ameaçar a goleada. Aos 71 minutos, Mbaye começou por acertar na barra e, na recarga, Doué viu o guardião do Metz negar-lhe o bis com uma parada vistosa.
No entanto, tal como tinha acontecido no primeiro tempo, os Grenats reentraram na discussão do resultado com um grande golo de Tsitaishvili.
Giorgi Tsitaishvili com um golaço 😱#sporttvportugal #LIGUE1naSPORTTV #Ligue1 #Metz #PSG pic.twitter.com/pF8JxZZF09— sport tv (@sporttvportugal) December 13, 2025
O 3-2 surgiu aos 81 minutos e obrigou o PSG a resguardar-se para segurar o triunfo, que lhe permite subir, à condição, à liderança da tabela, com 36 pontos, ficando à espera do que fará o Lens frente ao Nice, no domingo. Quanto ao Metz mantém-se no último lugar, com 11 pontos.
Também neste sábado, o Rennes deu a volta ao Brest para vencer por 3-1.
Tudo bem felto pelos atletas do Brest 🤤#sporttvportugal #LIGUE1naSPORTTV #Ligue1 #rennes #brest #bacanaplay pic.twitter.com/cNTxcM4xdL— sport tv (@sporttvportugal) December 13, 2025
Kenny Lala facilitou onde não podia ter facilitado 🤓#sporttvportugal #LIGUE1naSPORTTV #Ligue1 #rennes #brest #bacanaplay pic.twitter.com/SW4UThMfQQ— sport tv (@sporttvportugal) December 13, 2025
A defesa do Brest aos papéis 🤕#sporttvportugal #LIGUE1naSPORTTV #Ligue1 #rennes #brest #bacanaplay pic.twitter.com/eGHE8JTH2C— sport tv (@sporttvportugal) December 13, 2025