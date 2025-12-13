Nas vésperas de defrontar o Flamengo, no Qatar, para a final da Taça Intercontinental, o PSG “picou o ponto” na Liga francesa ao derrotar o Metz por 3-1, resultado que foi aberto pelo internacional luso Gonçalo Ramos.

O avançado foi um dos dois portugueses no onze inicial dos parisienses, a par de Vitinha, e dispôs de um conjunto de boas oportunidades, além do golo que apontou aos 31 minutos, para deixar uma marca mais forte no jogo.

Aos 38 minutos, o internacional sub-20 francês, Quentin Ndjantou, estreou-se a marcar pela equipa principal do PSG e tudo parecia encaminhar-se para uma noite tranquila do campeão francês na casa do “lanterna vermelha”.

Só que, ainda antes do intervalo, Dominguet relançou o Metz no jogo com um bom golo, ainda que num lance muito facilitado pela defesa parisiense, sobretudo por Fabián Ruiz, que já não veio para a segunda parte, sendo substituído por Doué.

O internacional francês acabaria mesmo por fazer o 3-1 aos 63 minutos, depois de o Metz ter ameaçado o empate num par de situações, desperdiçadas por Diallo (falhou o remate na cara de Safanov aos 58 minutos) e Kouao (obrigou o guarda-redes adversário a uma defesa apertada aos 62 minutos).

O PSG chegou até a ameaçar a goleada. Aos 71 minutos, Mbaye começou por acertar na barra e, na recarga, Doué viu o guardião do Metz negar-lhe o bis com uma parada vistosa.

No entanto, tal como tinha acontecido no primeiro tempo, os Grenats reentraram na discussão do resultado com um grande golo de Tsitaishvili.

O 3-2 surgiu aos 81 minutos e obrigou o PSG a resguardar-se para segurar o triunfo, que lhe permite subir, à condição, à liderança da tabela, com 36 pontos, ficando à espera do que fará o Lens frente ao Nice, no domingo. Quanto ao Metz mantém-se no último lugar, com 11 pontos.

Também neste sábado, o Rennes deu a volta ao Brest para vencer por 3-1.

