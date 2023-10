Longe vão os tempos do super Lyon que dominou o futebol francês na primeira década do século XXI. Agora, 15 anos após o último de sete títulos nacionais consecutivos, o clube da Região do Ródano-Alpes atravessa a maior crise de resultados desde os anos 80, quando caiu para a Ligue 2 em 1982/83 para só regressar seis anos depois.

À nona jornada, a equipa que foi comprada por John Textor há menos de um ano com promessas de um futuro melhor, segue sem qualquer triunfo somado e caiu neste domingo para o último lugar do campeonato.

Com o luso-francês Anthony Lopes a titular, o Lyon perdeu em casa por 2-1 com o Clermon Foot, a equipa com o pior registo na prova... até agora.

Ao intervalo, os visitantes já venciam por 2-0, com golos de Saracevic (10m) e Magnin (35m). O único golo do Lyon foi marcado aos 52 minutos por Florent Ogier, que marcou na própria baliza.

O Lyon está no último lugar da Liga francesa: com nenhuma vitória e apenas três pontos somados em nove jornadas. Está a 2 pontos do Clermont Foot (que tem menos um jogo) e a cinco da zona de play-off de permanência.