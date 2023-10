Era o jogo mais importante da tarde, na liga francesa. O Lille recebia o Mónaco, que precisava de vencer para voltar ao topo da classificação, depois dos triunfos dos rivais Nice e PSG nas partidas anteriores.

A equipa orientada por Paulo Fonseca tinha entrado nesta jornada na quarta posição, mas arriscava-se a perder lugares, caso não pontuasse.

O Mónaco dominou o jogo, em termos de posse de bola, atacou mais e fez mais remates, mas não foi eficaz, ao contrário da equipa da casa, que inaugurou o marcador aos 32 minutos, por Ivan Cavaleiro, numa emenda junto à baliza, após bom passe de Zhegrova.

Dez minutos mais tarde, ainda antes do intervalo, o Lille dobrou a vantagem por Bafodé Diakité.

O Mónaco bem tentou reagir no segundo tempo, mas o Lille, com Tiago Santos em campo nos últimos minutos, resistiu a tudo, manteve a baliza inviolada e segurou os três pontos.

O Nice ficou isolado no comando, com 22 pontos. Tem mais um do que o PSG, com o Mónaco logo atrás, com 20. O Lille mantém o quarto lugar, mas agora mais perto do topo, com 18 pontos.

Noutro jogo da tarde, o Montpellier bateu o Toulouse por 3-0, com dois golos do nigeriano Akor Adams e um do francês Khalil Fayad, pelo meio. As duas equipas ficaram empatadas a meio da tabela, com onze pontos.

À mesma hora, o Metz empatou em casa a zero com o Le Havre – que também chegou aos 11 pontos. Já o Metz, orientado pelo romeno Laszlo Boloni, antigo treinador do Sporting, continua na zona de descida: é antepenúltimo, com nove pontos.