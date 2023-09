Um jogador do Nice ameaça saltar de uma altura de 100 metros, noticiam vários meios de comunicação em França.



Segundo a informação dos vários órgãos de comunicação social, o futebolista está no viaduto de Magnan, numa autoestrada próxima de Nice, e ameaça suicidar-se.



A Polícia local, os bombeiros e uma psicóloga estão no local a tentar demover o atleta. O Nice ainda não reagiu, mas decidiu cancelar a conferência de imprensa do treinador Francesco Farioli e de Todibo que estava agendada para esta sexta-feira.



Horas após as primeiras informações, a rádio «France Bleu Azur» adianta que o futebolista em questão é Alexis Beka Beka. O médio, de 22 anos, está no clube desde a temporada passada depois de uma experiência nos russos do Lokomotiv Moscovo. Ainda não fez qualquer jogo na presente época.

