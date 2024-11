Depois de na última sexta-feira a Direção Nacional de Controle e Gestão da Liga Francesa (DNGC) ter anunciado que o Lyon tinha sido despromovido provisoriamente pela má situação financeira, John Textor, dono do clube, reagiu à notícia e deu uma garantia:

«Nas projeções, temos muito mais dinheiro do que precisamos. A decisão da DNCG não tem impacto em transferências. A lacuna que tem de ser coberta até ao final do ano é de 100 milhões de euros. Até lá, não teremos problemas com a DNCG.»

«Quero dizer ao mundo: o Lyon não será despromovido. Não há hipótese para que isso aconteça. A DNCG não trabalhou com o nosso modelo de rede multiclubes e com o nosso futuro. Nós temos recursos, e se falharmos em tudo, temos acionistas. Ninguém vai deixar que o clube seja despromovido», disse Textor em conferência de imprensa.

Importante recordar que o Lyon está neste momento impedido de inscrever jogadores durante o mercado de inverno e terá obrigatoriamente de baixar os salários no clube. O dono do clube francês aborodu a questão e está bastante descansado.

«Temos um excesso de grandes jogadores. O treinador tem de tomar decisões quase impossíveis. Não gosto de rumores sobre quem vai ser vendido, depende das oportunidades.»

O Lyon está neste momento no quinto lugar da classificação do campeonato francês. A equipa do guarda-redes português Anthony Lopes realizou 11 jogos, nos quais alcançou cinco vitórias, três empates e outras tantas derrotas.