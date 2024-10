Quatro jogos depois, o Rennes voltou a vencer. No arranque da 9.ª jornada da Ligue 1, «Les Hermines» derrotaram o Le Havre por 1-0.



Com o português Jota em campo até aos 70 minutos, Andrés Gómez anotou o golo que decidiu a partida à passagem do minuto 54. Refira-se que o Le Havre acabou o encontro com dez jogadores por expulsão de Operi, já nos descontos.



Com esta vitória, o Rennes subiu provisoriamente ao oitavo lugar da tabela classificativa enquanto o Le Havre é antepenúltimo - pode acabar a ronda na última posição.



Classificação da Ligue 1