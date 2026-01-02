Tahirys Dos Santos, jogador do Metz, foi uma das vítimas do trágico incidente Crans-Montana, na Suíça, confirmou o clube francês. Com dupla nacionalidade, francesa e cabo-verdiana, o atleta é produto da formação da equipa da Ligue 1.

O médio de 19 anos, que atua na equipa B dos franceses, foi gravemente queimado e posteriormente transportado de avião para um hospital na Alemanha, onde está a receber tratamento. O terrível incêndio, que ocorreu num bar turístico na passagem de ano matou mais 40 pessoas e feriu mais de 115.

«O FC Metz tem a tristeza de anunciar que Tahirys Dos Santos, jogador do clube originário de Mont-Saint-Martin, ficou ferido durante o incêndio ocorrido em Crans-Montana (Suíça) na noite de Réveillon. Gravemente queimado, o jovem Grenat, de 19 anos, foi transferido de avião para a Alemanha, onde está atualmente a ser tratado.

Profundamente marcados por esta notícia, os dirigentes, jogadores, treinadores e funcionários do clube estão em choque e unem os seus pensamentos para enviar as suas condolências a Tahirys, nestas horas em que ele luta contra a dor», escreveu o Metz em comunicado.

O clube que milita na Liga francesa dedicou ainda o apoio público à família, afirmou que a evolução do estado de saúde será atualizado e pediu que se respeite a «privacidade de Tahirys e sua família»