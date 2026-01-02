Tragédia na Suíça: jovem jogador do Metz gravemente queimado
Tahirys Dos Santos, de 19 anos, foi transportado de avião para um hospital na Alemanha
Tahirys Dos Santos, jogador do Metz, foi uma das vítimas do trágico incidente Crans-Montana, na Suíça, confirmou o clube francês. Com dupla nacionalidade, francesa e cabo-verdiana, o atleta é produto da formação da equipa da Ligue 1.
O médio de 19 anos, que atua na equipa B dos franceses, foi gravemente queimado e posteriormente transportado de avião para um hospital na Alemanha, onde está a receber tratamento. O terrível incêndio, que ocorreu num bar turístico na passagem de ano matou mais 40 pessoas e feriu mais de 115.
«O FC Metz tem a tristeza de anunciar que Tahirys Dos Santos, jogador do clube originário de Mont-Saint-Martin, ficou ferido durante o incêndio ocorrido em Crans-Montana (Suíça) na noite de Réveillon. Gravemente queimado, o jovem Grenat, de 19 anos, foi transferido de avião para a Alemanha, onde está atualmente a ser tratado.
Profundamente marcados por esta notícia, os dirigentes, jogadores, treinadores e funcionários do clube estão em choque e unem os seus pensamentos para enviar as suas condolências a Tahirys, nestas horas em que ele luta contra a dor», escreveu o Metz em comunicado.
O clube que milita na Liga francesa dedicou ainda o apoio público à família, afirmou que a evolução do estado de saúde será atualizado e pediu que se respeite a «privacidade de Tahirys e sua família»
Le #FCMetz a la douleur d’annoncer que Tahirys Dos Santos, joueur stagiaire du club, a été blessé lors de l’incendie survenu à Crans-Montana.— FC Metz ☨ (@FCMetz) January 1, 2026
L'ensemble du club unit ses pensées pour les adresser à Tahirys, dans ces heures où il combat la souffrance.