No jogo inaugural da 13.ª ronda da Ligue 1, o Lens foi ao Auguste-Delaune bater o Reims por 2-0.



Com David da Costa de início, os forasteiros abriram o marcador à passagem do minuto 23. Tudo fácil para Adrien Thomasson que, numa jogada de insistência, dominou a bola à entrada da área e atirou cruzado para o fundo da baliza de Diouf.



O Reims sentiu dificuldades para criar ocasiões para marcar e acabou por sofrer novo golo aos 61 minutos. M'Bala Nzola aproveitou um passe de Fulgini, rodou e na cara de Diouf não perdoou e assinou o 2-0.



Will Still levou a melhor no reencontro com o Reims e colocou o Lens à condição no quinto lugar da tabela classificativa em igualdade pontual que o Nice que apenas joga domingo, em Lyon. Por seu turno, o Reims é 9.º colocado.



Classificação da Ligue 1