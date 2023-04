O Lens continua a realizar uma campanha sensacional na Ligue 1. O clube do norte de França alcançou o Marselha no segundo lugar do campeonato ao vencer fora de portas o Rennes por 1-0, em jogo da 29.ª jornada.



Openda marcou o golo solitário da partida aos 31 minutos. David Costa entrou aos 71 minutos na equipa do Lens.



No outro jogo deste sábado, o Auxerre conquistou três preciosos pontos na luta pela permanência frente ao Troyes (1-0).



Com Rony Lopes em campo toda a partida, o conjunto orientado por Patrick Kisnorbo perdeu graças a um golo de Niang.



O Troyes segue no 18.º e antepenúltimo lugar e está a cinco pontos do Auxerre, o primeiro emblema fora da zona de descida.



Classificação da Ligue 1