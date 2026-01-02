O Lens vai fechar a primeira volta da Liga francesa na liderança, depois da vitória desta sexta-feira em casa do Toulouse, por 3-0, na 17.ª jornada.

Said, aos 57 minutos, Thomasson, aos 85, e Ganiou, aos 90+5, fizeram os golos da partida. Ainda na primeira parte, aos 23 minutos, Emersonn foi expulso e deixou a equipa da casa a jogar com menos um.

Com este triunfo, o Lens, grande sensação da temporada em França, lidera o campeonato com 40 pontos, mais quatro do que o Paris Saint-Germain, que no domingo mede forças com o Paris FC. Em terceiro, está o Marselha, com 32, que recebe no mesmo dia o Nantes.

O Toulouse, por sua vez voltou às derrotas, seguindo em oitavo lugar, com 23 pontos.