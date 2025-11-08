França: Lens goleia no Mónaco, Nantes cede empate nos descontos
Equipa-sensação da Ligue 1 passeia no Principado, iguala Marselha no topo da tabela e fica à espera do que fará o PSG em Lyon
O Lens reforçou o estatuto de equipa-sensação na Liga francesa ao vencer, na casa do Mónaco, por 4-1, resultado que lhe permite dormir na liderança da tabela classificativa, a par do Marselha, que neste sábado venceu o Brest.
Numa primeira parte entretida, com boas situações para ambas as equipas, Odsonne Édouard adiantou o Lens aos 21 minutos, marcando pela quinta vez nos últimos seis jogos, e Folarin Balogun repôs a igualdade aos 37, de penálti.
Os últimos minutos do primeiro tempo foram desastrosos para o Mónaco, que sofreu dois golos na sequência de ataques rápidos com origem em perdas de bola comprometedoras e, pelo meio, viu Balogun ser expulso por um pisão a Sangaré.
Os monegascos nunca mostraram argumentos para se relançarem no jogo, que ficou definitivamente resolvido com o 4-1 do Lens, apontado por Wesley Said, que já tinha marcado aos 40 minutos e bisou aos 60. Na compensação, o Mónaco ainda desperdiçou um penálti, com Ansu Fati a permitir a defesa do guarda-redes Robin Risser.
Já o Nantes, de Luís Castro, ficou muito perto de regressar às vitórias na Liga francesa, na visita ao Le Havre, mas acabou por ceder o empate (1-1) no último lance do encontro.
Logo aos 4 minutos, Matthis Abline adiantou o Nantes no marcador, resultado que se manteve inalterado até ao minuto 90+5, quando o central Gautier Lloris subiu à área para fazer o 1-1. Pelo meio, Issa Soumaré rematou, cruzado, ao poste da baliza do Nantes (51m).
A 12.ª jornada da Liga francesa fica completa no domingo, com destaque para a visita do PSG, de Nuno Mendes, João Neves, Vitinha e Gonçalo Ramos, ao terreno do Lyon, orientado por Paulo Fonseca e que conta no plantel com os portugueses Mathys de Carvalho e Afonso Moreira.