Com Anthony Lopes na baliza, o Lyon perdeu em casa com o Estrasburgo por 2-1 e continua sem vencer em 2023.

Jean-Eudes Aholou inaugurou o marcador para os visitantes aos 29 minutos e logo a seguir Habib Diallo dobrou a vantagem.

O melhor que o Lyon conseguiu foi reduzir para a diferença mínima por Lacazette na conversão de um penálti a fechar a primeira parte.

Com este resultado, o Lyon está cada vez mais longe dos lugares europeus e pode cair do oitavo lugar na Liga francesa.

Bem melhor está o Lens. Com David Costa no onze, a equipa-sensação desta época bateu em casa o Auxere por 1-0 com um golo de Frankowski de penálti perto da hora de jogo.

O Lens está no segundo lugar da Liga francesa com 44 pontos, menos três (e mais um jogo) do que o líder PSG e mais dois do que o Marselha, que neste sábado somou a sexta vitória seguida para o campeonato ao bater em casa o Lorient por 3-1. Kolasinac (38m), Alexis Sánchez (53m) e Veretout (59m) marcaram para o Marselha, que não contou com Nuno Tavares por castigo. Terem Moffi assinou o único tento do Lorient, que esteve alguns minutos em vantagem.