O Lens falhou a subida à liderança da Liga francesa, ao perder por 2-1 em casa do Lorient, em jogo da 26.ª jornada.

Os anfitriões, que tiveram o português Daniel Semedo no banco, abriram o marcador aos 18 minutos, por intermédio de Bamba Dieng.

Na segunda parte, Odsonne Édouard (48m) fez o golo do empate, mas Aiyegun Tosin (65m) garantiu o triunfo do Lorient.

Com este desaire, o Lens mantém os 56 pontos, menos um do que o PSG, que não entra em campo este fim de semana, porque teve o jogo adiado devido à presença na Liga dos Campeões. Já o Lorient, subiu, à condição, ao oitavo lugar, com 37 pontos.