As jornadas passam e o Lens não desarma na liderança da Liga francesa. Na resposta ao triunfo do PSG na véspera, o Racing bateu o Auxerre (1-0) com um golo de Wesley Said (65m), somou a oitava vitória consecutiva no campeonato e, desse modo, recuperou a liderança, perdida por horas.

O Lens chegou aos 43 pontos ao cabo de 18 jornadas, um recorde do clube na Ligue 1, e venceu o 10.º jogo seguido, juntando as eliminatórias da Taça de França.

O pódio é agora fechado, a solo, pelo Marselha, que, em muito devido a um arranque arrasador em Angers (5-2), voltou aos triunfos na Ligue 1. Aos 40 minutos, os marselheses já ganhavam por 4-0, com Emerson a fazer duas assistências e Traoré a assistir e a marcar, mas viram o Angers reduzir em cima do intervalo por Amine Sbai.

A segunda parte abriu com uma bola no poste da baliza do Angers, atirada por Mason Greenwood, ele que já tinha marcado na primeira metade. Porém, os golos surgiriam apenas na reta final, apontados por Igor Paixão (88m) e Jim Allevinah (90+2m).

Quem também marcou cinco golos este sábado foi o Toulouse, que goleou o europeu Nice por 5-1. Santiago Hidalgo destacou-se ao bisar.

O Nice não ganha há oito jornadas na Liga francesa (com sete derrotas sofridas nessa série), sendo que, nos últimos 13 jogos, juntando todas as provas, apenas ganhou um, frente ao Saint-Étienne, para a Taça de França.

