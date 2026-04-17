O Lens venceu o Toulouse por 3-2, em jogo a contar para a 30.ª jornada da liga francesa, e segue na perseguição ao líder Paris Saint-Germain.

A formação visitante entrou a todo o gás e, em apenas 15 minutos, vencia por 2-0, com golos de Cásseres aos seis minutos e Koumbassa (13m). Quando tudo corria de feição ao Toulouse, Gboho foi expulso aos 17 minutos e deixou a equipa com menos um jogador em campo.

No segundo tempo, o Lens aproveitou o facto dos visitantes estarem reduzidos a dez jogadores. Aos 61 minutos, Saint-Maximin encontrou Abdulhamid que reduziu a desvantagem no marcador. Bastaram seis minutos para os comandados de Pierre Sage chegarem ao empate através de Thomasson.

Ao cair do pano, fez-se a festa no Stade Félix-Bollaert. Bulatovic bateu o canto e, com um cruzamento milimétrico, assistiu Ganiou que carimbou a cambalhota no marcador (3-2).

Com este resultado, o Lens mantém-se no segundo lugar, com 62 pontos e fica a um do PSG, no entanto a formação de Nuno Mendes, Vitinha e João Neves tem dois jogos a menos. O Toulouse, por sua vez, ocupa o décimo lugar, com 37 pontos.