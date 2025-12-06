O Lens continua na liderança do campeonato francês, depois da vitória deste sábado na visita ao Nantes, por 2-1, em jogo da 15.ª jornada.

O internacional francês Florian Thauvin abriu o marcador para os visitantes aos 34 minutos, com um cabeceamento certeiro. No entanto, o Nantes, que contou com o português Anthony Lopes na baliza, chegou ao empate quatro minutos depois, por Youssef El Arabi, que até falhou o penálti, mas marcou na recarga.

Aos 81 minutos, Wesley Said, que teve um golo anulado instantes antes, apontou o tento que valeu os três pontos ao Lens, com uma finalização ao segundo poste.

Com este triunfo, o quinto consecutivo, o Lens mantém o primeiro lugar da Liga francesa, com 34 pontos, mais quatro do que o Paris Saint-Germain, que recebe o Rennes este sábado (20h05).

Já a equipa de Anthony Lopes, ocupa, à condição, o 16.º posto, o primeiro abaixo da «linha de água».

