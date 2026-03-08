França: Lens volta às vitórias e aperta PSG na corrida pelo título
Triunfo por 3-0 frente ao Metz construído entre o final da primeira parte e o início da segunda
O Lens venceu, este domingo, o Metz (3-0), aproveitando o deslize do PSG frente ao Mónaco, na abertura da 25.ª jornada, para ficar a apenas um ponto de distância da liderança da Liga francesa.
Sem ganhar há duas jornadas para o campeonato, o Lens não deu grandes hipóteses de réplica ao aflito Metz, que ainda não venceu qualquer jogo em 2026.
O resultado foi construído em momentos determinantes, entre o fim da primeira parte e o início da segunda. Aos 44 minutos, Saud Abdulhamid inaugurou o marcador, tornando-se no primeiro saudita a marcar na Ligue 1.
A vantagem do Racing seria reforçada apenas 17 segundos depois do apito para o arranque da segunda parte com um golo de Florian Thauvin. Aos 52 minutos, Amadou Haidara, que tinha entrado ao intervalo, fechou as contas do jogo.
O Lens, que a meio da última semana se tinha apurado para as meias-finais da Taça de França, voltou aos triunfos na Liga e mantém bem vivo o sonho de poder conquistar o segundo título de campeão gaulês da sua história, depois de ter vencido o campeonato em 1998.
Nesse ano, lutou até à última jornada pelo título com o Metz, que esta época segue na última posição da Ligue 1, com apenas 13 pontos.