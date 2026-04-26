França: Lille de Félix Correia e Estrasburgo de Rafael Luís vencem
Médio emprestado pelo Benfica até assistiu
Em mais uma tarde recheada de jogos da Liga francesa, alguns portugueses foram felizes. Em especial Rafael Luís, médio emprestado pelo Benfica ao Estrasburgo, que assistiu na vitória da sua equipa sobre o Lorient (3-2).
Luís fez o passe para o primeiro golo dos alsacianos. Diego Moreira, formado pelo Benfica e internacional pela Bélgica, entrou para os 15 minutos finais. Os dois golos da reviravolta do Estrasburgo aconteceram já nos descontos da segunda parte.
O Estrasburgo é oitavo classificado, com 46 pontos, seguido curiosamente pelo Lorient, com 41 pontos, em nona posição. Já o Lille, com Félix Correia como titular, venceu o Paris FC com um golo solitário de Fernandez-Pardo. Mantém a perseguição aos lugares europeus, com 47 pontos, o mesmo registo que o Lyon de Paulo Fonseca.
Noutros redutos, o Le Havre e o Metz tiveram um espetáculo entusiasmante com um 4-4 e o Rennes bateu o Nantes de Anthony Lopes por 2-1. O Rennes é quinto, com 46 pontos, enquanto o Nantes está praticamente condenado à descida.