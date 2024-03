O Lille, equipa comandada pelo português Paulo Fonseca, venceu por 1-0 no terreno do Reims, este sábado, em jogo a contar para a 24.ª jornada do campeonato francês.

Com Tiago Santos a titular na lateral-direita, o Lille chegou ao golo decisivo aos 55 minutos, quando Jonathan David aproveitou um erro clamoroso de Yunis Abdelhamid e rematou perante a saída da baliza do guarda-redes adversário.

Classificação da liga francesa

Esta vitória permite à equipa de Paulo Fonseca subir ao quarto lugar da liga francesa, com 41 pontos, mais um do que o Nice, que defronta, nesta ronda, o Toulouse, com quem o Lille havia perdido na passada jornada.

Já o Reims, segue na oitava posição, com 34 pontos.