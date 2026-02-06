O Lille empatou a zero na visita ao Metz, esta sexta-feira, na 21.ª jornada do campeonato francês.

Os forasteiros contaram com Tiago Santos no onze, enquanto Félix Correia foi lançado aos 61 minutos. Já o outro português, André Gomes, nem sequer saiu do banco.

Diante do lanterna-vermelha, o Lille teve as melhores oportunidades do encontro, mas não conseguiu desfazer o nulo e somou o quinto jogo consecutivo sem vencer no campeonato. Ainda assim, mantém-se no quinto lugar, à condição, com 33 pontos.

