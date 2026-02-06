Internacional
Há 58 min
França: Lille prolonga crise com empate em Metz
Tiago Santos foi titular, Félix Correia entrou na segunda parte e André Gomes ficou no banco
Tiago Santos foi titular, Félix Correia entrou na segunda parte e André Gomes ficou no banco
O Lille empatou a zero na visita ao Metz, esta sexta-feira, na 21.ª jornada do campeonato francês.
Os forasteiros contaram com Tiago Santos no onze, enquanto Félix Correia foi lançado aos 61 minutos. Já o outro português, André Gomes, nem sequer saiu do banco.
Diante do lanterna-vermelha, o Lille teve as melhores oportunidades do encontro, mas não conseguiu desfazer o nulo e somou o quinto jogo consecutivo sem vencer no campeonato. Ainda assim, mantém-se no quinto lugar, à condição, com 33 pontos.
Continuar a ler
TAGS: Internacional França Lille Metz Made In
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS